Coronavirus: Valentino Rossi "in pista" per aiutare

PESARO - L'emergenza coronavirus è ormai spopolata in tutto il mondo. In Italia la situazione degli ospedali preoccupa e non poco. Sempre più persone, infatti, necessitano di aiuto per contrastare questo virus con il quale ormai da diverse settimane dobbiamo fare i conti.

Per cercare di mettere una pezza a una situazione sempre più critica è sceso in pista anche Valentino Rossi: il pilota italiano ha infatti fatto una donazione all'azienda ospedaliera Marche Nord. La raccolta fondi è nata spontaneamente da un gruppo di cittadini ed ha già raccolto 80'000 euro grazie a oltre 3'000 donazioni in di quattro giorni.

"L'associazione Insieme per Marche Nord ringrazia i numerosi concittadini, associazioni che da martedì hanno versato dei contributi. Uno dei primi a versare un generoso contributo è stato Valentino Rossi".

i

Keystone