Un difensore straniero al Kloten

KLOTEN - Per la prossima stagione il Kloten si è assicurato i servigi del 28enne statunitense Jordan Schmaltz. Difensore “fisico” (1,88 m/89 kg), nell’ultima annata il nordamericano si è mosso con indosso la casacca dell’HIFK con la quale, nella Liiga, ha collezionato 33 punti (9 reti e 24 assist) in 60 presenze. Draftato al primo turno dai St. Louis Blues nel 2012, in carriera Schmaltz ha totalizzato 118 punti in 261 partite di AHL e 5 punti in 43 match di NHL.