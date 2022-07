Insieme a Josi si può vincere: «Un gruppo formidabile»

Il 29enne proviene dai Carolina Hurricanes e prima di questa esperienza aveva militato anche nei Minnesota WIld e nei New York Islanders. In dodici stagioni di NHL ha complessivamente totalizzato 398 punti in 814 incontri disputati. «I Predators erano in cima alle mie preferenze», sono state le prime parole di El Nino, riportate sul sito ufficiale della sua nuova squadra. «Conoscere Josi e altri giocatori ha reso tutto molto più semplice. Reputo inoltre Nashville una città davvero formidabile e non vedo l'ora di conoscere ogni aspetto della mia nuova avventura. Roman non smette mai di dirmi a quale punto i Predators siano un gruppo fantastico e penso che sia un ingrediente essenziale se si vuole arrivare fino in fondo. Sono dell'idea che mi ambienterò velocemente in squadra, giocano in un modo che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche. È una delle ragioni che mi ha portato a scegliere il Tennessee».