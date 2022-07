Sette amichevoli per i razzi di Landry

L’Hockey Club Ticino Rockets comunica le date e gli orari dell’apertura per le amichevoli casalinghe. La prevendita per la partita di venerdì 12.08.2022 alle ore 19:30 presso la Raiffeisen BaiscaArena verrà aperta giovedì 29.07.2022 alle 12:00. Per la seconda partita casalinga, Ticino Rockets vs HCL, l’apertura della prevendita è prevista per giovedì 04.08.2022 alle 12:00.