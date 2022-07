Tim Heed ad Ambrì: «Attendere ne è valsa la pena»

AMBRÌ - L'Ambrì ha messo sotto contratto il suo quinto straniero in vista della stagione che scatterà il prossimo mese di settembre, ingaggiando lo svedese Tim Heed. Il 31enne non rappresenta una novità per l'hockey ticinese visto che nel campionato 2020/21 il classe '91 aveva difeso la maglia del Lugano, con cui ha totalizzato 34 punti (14 gol) in 52 incontri. L'ex bianconero è reduce da una stagione in KHL con lo Spartak Mosca, dove ha messo a referto 26 punti (3 reti) in 50 partite.