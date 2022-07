Il Lugano ingaggia Markus Granlund

Dopo l’ingaggio del portiere Mikko Koskinen e del difensore già campione del mondo in carica Oliwer Kaski, la società bianconera ha siglato in questi giorni un contratto valido per le prossime due stagioni con l’attaccante finlandese Markus Granlund, campione olimpico in carica, che va così a completare il sestetto di giocatori stranieri a disposizione di Chris McSorley per il campionato alle porte, composto oltre che dagli altri finlandesi Koskinen e Kaski, dagli attaccanti Mark Arcobello (USA), Daniel Carr (CAN) e Troy Josephs (CAN).