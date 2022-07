L'hockey svizzero fra arrivi, partenze, Nazionale e... NHL

Il mercato è sempre in fermento, anche perché dal prossimo campionato ci saranno 14 squadre e ognuna di esse avrà la possibilità di schierare contemporaneamente sul ghiaccio sei stranieri. Nessun roster è ancora al completo e fra arrivi e partenze di peso, la NL è stata costretta a salutare Denis Malgin, trasferitosi nei giorni scorsi dallo Zurigo ai Toronto Maple Leafs. Con i Lions il 25enne ha totalizzato ben 70 punti (30 gol, 40 assist) in 65 incontri disputati. «Per il campionato è indubbiamente una grande perdita, ma era normale che succedesse: Malgin è un giocatore straordinario e ha tutte le qualità per sfondare anche in NHL», ha analizzato Stefano Togni, attaccante di Lugano e Ambrì degli anni '90. «I Maple Leafs sono stati bravi a monitorarlo e per lo Zurigo non sarà facile sostituirlo. La società si muoverà sicuramente sul mercato per compensare la sua partenza».