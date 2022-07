«C'è molta concorrenza, nessuno può abbassare la guardia»

La rosa del Losanna diventa ogni anno più competitiva e non è un segreto che i vodesi puntino al titolo. «Sono stato attirato proprio dal progetto a medio termine del club. La società sta allestendo una rosa di qualità e l'obiettivo è quello di migliorare costantemente, per poter salire nei prossimi anni sul tetto svizzero. C'è molta concorrenza in squadra e per riuscire a emergere nessuno può abbassare la guardia. Trovo sia importante avere una rosa ampia, poiché ognuno sarà spinto a dare sempre il 100% per meritare il proprio posto. Il coach avrà l'imbarazzo della scelta».