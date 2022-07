U20 & Mondiali: ci sono anche quattro ticinesi

Per l'occasione l'head-coach Marco Bayer ha convocato in totale 5 portieri e 32 giocatori di movimento - nati dal 2002 in avanti - per prendere parte alla prima settimana di preparazione a Cham. Fra questi ci sono anche quattro ticinesi - ovvero Simone Terraneo, Brian Zanetti, Filippo Biasca e Lorenzo Canonica - i quali cercheranno di mettersi in evidenza per poter fare parte della lista dei 25 giocatori, che parteciperanno alla rassegna iridata.