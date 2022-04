Lions a Zugo per giocarsi il secondo match point

ZUGO - Vivo, anzi vivissimo e con tutte le intenzioni di prolungare ulteriormente questa bella e combattuta finale. Stiamo parlando dello Zugo di Dan Tangnes, che lunedì, dopo tre amari rovesci, è finalmente riuscito a capitalizzare quanto prodotto e rovinare (o almeno rinviare) la festa dei Lions. Gelati gli 11’200 dell’Hallenstadion, che erano pronti a stappare lo Champagne e mettere le mani sul titolo, i Tori si sono guadagnati il diritto di tornare alla Bossard Arena.

Vincere per restare in corsa e alimentare la speranza. Nessun’altra opzione per Genoni e compagni che, sotto 3-1 nella serie, restano comunque ai piedi di una ripida montagna. Con carattere e gioco - fattori che invero non sono mai mancati (39 i tiri nell’ultima partita) - questa sera i campioni in carica proveranno a continuare la scalata. Battuti nell'ultimo round ma con certezze granitiche, Andrighetto, Malgin & Co di certo non vorranno invece farsi “cancellare” anche il secondo match point.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)