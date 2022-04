Innesti in casa Losanna

LOSANNA - Novità di mercato in casa Losanna, dove sono stati annunciati tre innesti in vista della prossima stagione.

I vodesi hanno messo sotto contratto fino al 2025 l’ex biancoblù Igor Jelovac, difensore 27enne in arrivo dal Rapperswil.

In attacco spicca il ritorno di Théo Rochette, che rientrerà in Svizzera dopo un’esperienza oltreoceano in QMJHL. Il 20enne, formatosi nel settore giovanile del Losanna, ha firmato un biennale. In questa stagione, con i Québec Remparts - di cui è capitano - ha messo a referto sin qui 93 punti (32 gol) in 63 partite.

Da segnalare infine l’accordo con il 18enne attaccante Nicolas Perrenoud, che ha siglato il suo primo contratto da professionista (2024).

Freshfocus/archivio