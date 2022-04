Davos e Friborgo in vacanza: Zugo e Zurigo si giocheranno il titolo

ZURIGO - Il dado è tratto: la finale del campionato 2021/22 metterà di fronte lo Zurigo ai campioni svizzeri in carica dello Zugo.

Dopo tre successi all'overtime, questa sera lo ZSC ha dato il definitivo colpo del ko al Friborgo, eliminandolo dai playoff. Se le prime tre partite erano viaggiate sul binario dell'equilibrio, nel quarto atto - giocato all'Hallenstadion - i Lions hanno decisamente alzato i giri del proprio motore, annichilendo i Dragoni 6-2.

In seguito a un primo tempo chiusosi sull'1-1 - per effetto delle segnature di Marc Aeschlimann per i padroni di casa e di David Desharnais per il Gottéron - la squadra Rikard Grönborg ha letteralmente fatto quello che ha voluto nel periodo centrale, andando a segno in quattro occasioni con Maxim Noreau, Marcus Krüger e due volte con Simon Bondemann.

Nell'ultima frazione i gol di Daniel Brodin e quello di Marc Aeschlimann (doppietta per lui) non hanno cambiato la sostanza del match.

Anche lo Zugo ha chiuso la pratica-semifinale questa sera: i Tori - che nei playoff hanno fin qui vinto otto partite su otto (!) - sono andati a vincere a Davos per 2-1 dopo l'overtime. A 19 secondi dal 60' Gregory Hofmann ha pareggiato la rete di Thomas Wellinger, realizzata nel secondo tempo. Nel supplementari sono infine bastati 45'' a Jan Kovar per chiudere la pendenza.

