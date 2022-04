Rappi frastornato ed eliminato, il Davos in semifinale

RAPPERSWIL - Ha perso le prime tre partite e in gara-5 era sotto per 2-0 fino a poco più di due minuti dal 60'. Nonostante con un pattino e mezzo fosse ormai in vacanza il Davos non si è comunque dato per vinto completando la clamorosa rimonta su un Rapperswil ormai frastornato, al quale non è riuscito il bis dopo le semifinali centrate lo scorso anno.

I grigionesi - rimasti a galla anche grazie a una buona dose di fortuna, alla luce dei tantissimi pali colpiti dai Lakers nell'arco della serie - hanno staccato il pass per il turno successivo vincendo in terra sangallese la decisiva gara-7, chiusasi sul 3-1 in virtù della rete di Stransky (25') e della doppietta di Knak (34' e 53'). Di Mitchell, a giochi ormai fatti (57'31''), l'ultimo gol stagionale realizzato dal Rappi.

È la quarta volta nei playoff che una squadra riesce a capovolgere uno svantaggio di 0-3. Il Lugano contro l'Ambrì nel 2006, lo Zugo contro il Rappi nel 2007 e ancora il Davos nel 2008 contro lo Zugo.

Le due semifinali, al via a partire da venerdì, saranno Zugo-Davos e Friborgo-Zurigo.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)