Gli U20 Elit bianconeri conquistano la finale dei playoff

LUGANO - Con la vittoria di ieri sera alla Corner Arena in gara-3, gli U20 Elit dell’Hockey Club Lugano hanno chiuso sul 3-0 a loro favore la serie di semifinale dei playoff contro il Davos.

I ragazzi guidati alla transenna da Luca Gianinazzi e Gianluca Prato si presenteranno così all’atto conclusivo imbattuti dall’inizio dei playoff, avendo superato dapprima il Kloten nei quarti di finale ed ora il Davos in semifinale con un percorso netto di 3-0 nella serie.

Anche la serie di finale si disputerà con la formula del Best of Five.

I bianconeri attendono ora di conoscere il nome della squadra avversaria da cui dipenderà anche il calendario delle partite e il teatro di gioco. Nell’altra semifinale lo Zugo (sesto in Regular Season) conduce infatti 2-1 nella serie contro il Bienne che aveva terminato al comando la prima fase della stagione.

L’HCL si gode nel frattempo la gioia di aver ritrovato l’atto conclusivo dei playoff nella massima categoria giovanile otto anni dopo l’ultima finale giocata nella stagione 2013/14.

Per il gruppo e lo staff di Luca Gianinazzi, secondo in classifica nella Regular Season per il terzo anno consecutivo, una soddisfazione meritata dopo la cancellazione dei playoff alle porte della finale nel 2020 a causa della pandemia e la medaglia di bronzo della scorsa primavera.