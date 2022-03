Rivoluzione Berna: Rüfenacht e Blum via

BERNA - I contratti di Thomas Rüfenacht ed Eric-Ray Blum non verranno rinnovati dal Berna. Stando a un'informazione apparsa su "Der Bund", i due giocatori - che in questa stagione sono stati entrambi prevalentemente ai box, a causa di due fastidiosi infortuni - sono di conseguenza sul mercato.

L'attaccante 37enne - soltanto dieci apparizioni nella stagione appena trascorsa - è rientrato alla fine della regular season dopo aver avuto ripetuti problemi al ginocchio. Dal canto suo il difensore 35enne - ancora alle prese con i postumi di una commozione cerebrale - non è stato in grado di scendere nemmeno una volta sul ghiaccio nel 2021/2022.

Nella Capitale i due giocatori hanno conquistato tre volte la National League (2016, 2017 e 2019) e in due occasioni la Coppa Svizzera (2015 e 2021).

Ricordiamo che gli Orsi hanno terminato la loro stagione 11esimi in classifica con 65 punti, una lunghezza in meno dell'Ambrì (66), che ha agguantato l'ultimo posto disponibile per i pre-playoff in extremis.