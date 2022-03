Né panchina, né ds: Vauclair si prende una pausa

PORRENTRUY - Già assente martedì a Ginevra per motivi familiari, l'allenatore e direttore sportivo dell'Ajoie Julien Vauclair non sarà in panchina nemmeno per le ultime due partite di regular season che i girurassiani disputeranno contro Langnau e Rapperswil.

Saranno Frédéric Rothen e Vladimir Hiadlovsky - supportati da Tristan Vauclair - a guidare la squadra nelle già citate sfide.

Per potersi dedicare interamente a un membro della sua famiglia alle prese con problemi di salute, Julien Vauclair non sarà disponibile per un po' di tempo neppure nel ruolo di direttore sportivo.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)