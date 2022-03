L'Ambrì perde i pezzi: fuori D'Agostini e Conacher

Doppio tremendo colpo alle speranze dell'Ambrì di piazzare un recupero (e rientrare in zona pre-playoff) in quest'ultimissimo scampolo di stagione: Matt D'Agostini e Cory Conacher si sono infortunati. Il primo ha subito una lesione muscolare e non potrà essere in pista questa sera, mercoledì, a Berna. Il secondo, addirittura, si è fratturato la mandibola e dovrà finire sotto i ferri. Per lui il campionato è terminato in anticipo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che, nel corso della partita casalinga disputata sabato scorso contro il Berna, l’attaccante canadese Matt D’Agostini ha subìto una lesione muscolare.

D’Agostini sarà indisponbile per la sfida odierna alla Postfinance Arena.

Allo stesso tempo l’HCAP informa che, nel corso della sfida di martedì sera contro il Friborgo, Cory Conacher ha subìto la frattura della mandibola. Per Cory sarà necessario un intervento chirurgico e purtroppo la sua stagione è da considerarsi conclusa.

La società biancoblù augura a Dags e Cory un pronto e completo recupero."

Ti-press (Samuel Golay)