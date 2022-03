Lo Zugo batte il Friborgo... ma che fatica

ZUGO - Lo Zugo - sconfitto ieri 6-2 dal Friborgo in trasferta - si è vendicato proprio dei burgundi esattamente 24 ore dopo. I Tori si sono infatti imposti con il punteggio di 4-3, ma non è stato così semplice prevalere sugli ostici avversari di serata.

Per la cronaca il primo periodo è terminato 2-1 in favore della squadra allenata da Dubé, in virtù dei sigilli di DiDomenico (4') e Desharnais (12') da una parte, così come di Hofmann dall'altra (9'). In seguito i locali hanno ribaltato le sorti dell'incontro con Suri (27') ed Herzog, quest'ultimo autore di una sontuosa doppietta (36' e 44'). Per gli svizzero centrali la terza segnatura è invece stata messa a segno da Mottet (37').

Nello stesso tempo il Davos ha superato il Bienne fra le mura amiche 3-2. Per i grigionesi sono andati in rete Knak (12'), Stransky (31') e Rasmussen (46'), mentre per i seelanders Hischier (25') e Sallinen (59').

In classifica Zugo e Friborgo continuano l'entusiasmante lotta al vertice: gli svizzero centrali vantano 95 punti in 46 incontri disputati, una lunghezza e una partita in più rispetto ai Dragoni (94).

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)