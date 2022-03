Il Lugano piega l'Ajoie fra le mura amiche

LUGANO - Il Lugano ha battuto l'Ajoie 5-1 in occasione della sua 46esima partita di National League. Dopo le battute d'arresto rimediate nell'ordine contro Zugo (2-3) e Davos (1-3), i bianconeri hanno dunque rialzato la testa piegando la resistenza dei giurassiani allenati da Julien Vauclair, tornato per la prima volta da avversario nella sua Cornèr Arena.

Nella circostanza l'head-coach dei sottocenerini Chris McSorley ha potuto beneficiare dei servigi del nuovo arrivato, ovvero Justin Abdelkader, schierato in terza linea unitamente a Walker e Bertaggia. Per la cronaca il primo periodo è terminato 1-1, in virtù del vantaggio iniziale siglato da Morini (4') e del pareggio realizzato da Eigenmann (9'). Nel terzo centrale l'attaccante italiano si è poi ripetuto e - sancendo la sua doppietta personale - ha permesso ai suoi di andare sul 2-1 al 26'. Da lì in poi i giurassiani sono calati, mentre i bianconeri ne hanno approfittato per controllare il risultato e per dilagare. Le reti firmate da Arcobello (35'), Thürkauf (42') e Fazzini (57'), hanno infatti permesso ai locali di fissare il punteggio sul 5-1 finale.

Per Chiesa e compagni si tratta della quarta affermazione stagionale in altrettanti match contro gli avversari di serata. I ticinesi occupano l'ottava posizione della graduatoria con 69 punti, una lunghezza di vantaggio sul Losanna (68), con i vodesi che sono però sceso sul ghiaccio due volte in meno. Dal canto suo l'Ajoie è sempre il fanalino di cosa della massima serie (21).

I bianconeri torneranno sul ghiaccio nella serata di giovedì per disputare lo scontro diretto contro il Losanna alla Vaudoise Arena (ore 19.45).

Per quanto riguarda gli altri match della serata da segnalare i successi di Bienne, Friborgo, Losanna e Zurigo. I seelanders hanno prevalso sul Berna 5-2 (doppietta di Cunti, reti di Kessler, Brunner e Künzle da una parte, gol di Moser e Bader dall'altra); I burgundi hanno vinto il big-match contro lo Zugo 6-2 (doppiette di Sprunger e Marchon, reti di Dufner e Desharnais per i burgundi, segnature di Kovar e Senteler dall'altra), mentre lo Zurigo ha espugnato Rapperswil 4-1 (Diem, Noreau, Malgin e Hollenstein per i Lions, Wick per i Lakers). Infine il Losanna ha sculacciato il Langnau 8-2 grazie alla tripletta di Fuchs, alla doppietta di Gernat e alle marcature di Genazzi, Frick e Riat. Di Rohrbach entrambi i sigilli per i Tigers.

LUGANO - AJOIE 5-1 (1-1; 2-0; 2-0)

Reti: 4' Morini (Alatalo) 1-0; 9' Eigenmann (Huber, Devos) 1-1; 26' Morini (Alatalo) 2-1; 35' Arcobello 3-1; 42' Thürkauf (Boedker, Loeffel/5c4) 4-1; 57' Fazzini (Arcobello) 5-1.

LUGANO: Fatton; Riva, Alatalo; Müller, Loeffel; Guerra, Chiesa; Wolf; Morini, Arcobello, Fazzini; Josephs, Thürkauf, Boedker; Bertaggia, Walker, Abdelkader; Stoffel, Tschumi, Traber; Herren.

Penalità: Lugano 2x2’; Ajoie 4x2’

Note: Cornèr Arena, 4'596 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Fluri; Obwegeser, Cattaneo.

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)