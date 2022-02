Miele al Losanna

LOSANNA - In vista della fase decisiva della stagione il Losanna potrà contare su un nuovo giocatore. Si tratta dell'attaccante americano Andy Miele, che si è accordato con i vodesi fino al termine del corrente campionato.

In questa stagione il 33enne ha difeso i colori del Torpedo Nizhny Novgorod in KHL, accumulando 36 punti (13 gol) in 47 match. Il neo-acquisto del Losanna ha recentemente preso parte ai Giochi di Pechino, accumulando quattro punti in altrettanti incontri.