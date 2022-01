Filip Chlapík è dell’Ambrì

AMBRÌ - Nuovo straniero ad Ambrì. Dalla prossima stagione e fino all’aprile 2024 in Leventina si muoverà Filip Chlapík, attaccante al momento in forza allo Sparta Praga. Scelto nel secondo giro (numero 48) del Draft 2015 dagli Ottawa Senators, il 24enne ha giocato in NHL (11 punti in 57 partite), AHL (con i Belleville Senators, collezionando 88 punti in 148 match), Liiga (con i Pelicans, 6 punti in 11 presenze) e appunto nel campionato ceco.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì Piotta comunica l’ingaggio dell’attaccante di nazionalità ceca Filip Chlapík per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

Il classe 1997, che terminerà la stagione 2021/2022 con la sua attuale squadra dello Sparta Praga, al momento è al comando della classifica marcatori del campionato ceco con 20 goal e 22 assist in 32 partite. Durante questa stagione Filip ha anche messo a referto 5 goal in 9 partite di Champions Hockey League sempre con lo Sparta di Praga.

L’attaccante nativo di Praga, dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2019/2020 è stato impegnato prima nella QMJHL ed in seguito nell’organizzazione degli Ottawa Senators, che lo avevano scelto al secondo giro del draft nel 2015. Nelle 6 stagioni passate in Nord America, Filip ha collezionato un bottino di 86 goal e 164 assist in 200 partite in QMJHL, 37 goal e 51 assist in 148 partite in AHL e 5 reti e 6 passaggi in 57 partite in NHL. Dalla stagione 2020/2021 Chlapík ha fatto ritorno in Europa, dapprima con i Pelicans di Lahti nel campionato finlandese, poi in patria con lo Sparta di Praga.

A livello internazionale Chlapík può vantare 9 apparizioni con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca e 4 mondiali a livello giovanile, due con la nazionale U20 e due con la U18.”

Il commento di Paolo Duca: "Filip è un possente attaccante dotato di un buon pattinaggio e di un buon istinto offensivo. Siamo contenti che abbia scelto l’Ambrì per tentare il ritorno in NHL".”

TI-Press