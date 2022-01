Ambrì in pista venerdì a Ginevra

Venue: Stadio Luigi Ferraris.

Turf: Natural.

Capacity: 36,599.

Referee: Giacomo Camplone (ITA).

Home Manager: Roberto DAversa (ITA).

Away Manager: Walter Mazzarri (ITA).

Sidelined Players: SAMPDORIA - Valerio Verre (Knee Injury) Omar Colley (Called up to national team) Wladimiro Falcone (Corona virus) Tommaso Augello (Corona virus) Mikkel Damsgaard (Thigh Problems) Kristoffer Askildsen (Yellow card suspension).

CAGLIARI - Kevin Strootman (Knee Surgery) Keita Baldu00e9 (Called up to national team) Dalbert (Yellow card suspension) Nahitan Nu00e1ndez (Corona virus) Marko Rog (Cruciate Ligament Rupture) Sebastian Walukiewicz (Knee Injury), u008098,700,000 Total market value u0080131,800,000.

Age: 27.3-27.0.

National team players: 6-7.

Youth national team players: 3-6.

Foreigners: 11-15.

VAR Video Referee.