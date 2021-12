Ambrì alle prese con il Covid

AMBRÌ - Diversi casi positivi in casa HCAP. Il club ha comunicato che squadra e staff si trovano in quarantena preventiva, in attesa dei risultati che faranno luce se si tratta di variante Omicron. Le prossime saranno dunque ore decisive in vista della partecipazione o meno della squadra alla Coppa Spengler.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dal club

L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver riscontrato diversi casi positivi al Coronavirus tra le fila della prima squadra. Il medico cantonale ha imposto alla squadra e allo staff una quarantena preventiva in attesa dei risultati che dovrebbero pervenire entro domani sera e che faranno luce sulla variante presente.

Sia i vertici della Lega che il Comitato Organizzativo della Spengler sono a conoscenza della situazione e vengono costantemente tenuti aggiornati. Con entrambi è prevista una riunione nel tardo pomeriggio di domani per decidere i prossimi passi da intraprendere.

