Ambrì & Lugano: il quinto derby è servito

AMBRÌ - Questa sera avrà luogo – alla Gottardo Arena – il quinto derby stagionale di National League fra Ambrì e Lugano (ore 19.45).

Il bilancio è finora favorevole alla truppa di McSorley, capace di vincere tre stracantonali: la prima in trasferta ai rigori (4-3), la seconda alla Cornèr Arena (3-1) e l'ultima – meno di un mese fa – ancora in casa (5-2). In mezzo c'è poi stata l'affermazione casalinga dei leventinesi (2-1), i quali avevano interrotto una serie negativa durata ben otto confronti diretti.

Questo incontro potrebbe permettere a Pestoni e compagni di invertire la tendenza a livello di risultati, poiché negli ultimi otto match disputati i biancoblù sono caduti in ben sette occasioni. Dal canto loro i cugini sottocenerini hanno beneficiato alla perfezione dell'ultima pausa dedicata alle nazionali, per recuperare qualche elemento prezioso e per guadagnare qualche posizione in classifica, grazie alle quattro affermazioni maturate nelle ultime cinque uscite.

Freshfocus, archivio