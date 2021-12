Il Ginevra prolunga un difensore

GINEVRA - Il Ginevra e Mike Völlmin hanno prolungato il loro legame per tre ulteriori campionati. Il difensore 28enne resterà un'Aquila fino al termine della stagione 2024/2025.

Arrivato in Svizzera nel 2016 - in provenienza dagli Stati Uniti - è dapprima emerso con il Langenthal in Swiss League, con cui ha messo a referto in due anni 42 punti in 114 incontri disputati. In seguito, a Les Vernets, il ragazzo ha poi finora totalizzato 36 punti in 161 partite della massima serie elvetica.