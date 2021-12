L'Ambrì introduce il 2G

AMBRì - Da questa sera, in occasione della sfida contro il Langnau, alla Gottardo Arena potranno accedere soltanto i tifosi vaccinati o guariti. È questo quanto deciso dal club biancoblù. Con il concetto “2G” non vige l'obbligo della mascherina e della consumazione di bevande e cibo da seduti.

Ecco quanto comunicato dal club:

L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che in seguito alla discussione avvenuta questa mattina in seno alla National League, verrà applicato il concetto “2G” per tutte le partite casalinghe a partire da questa sera.

Secondo il concetto “2G” (dal tedesco “geimpft” e “genesen”), solo i tifosi vaccinati o guariti possono entrare allo stadio. Con il “2G” non viene introdotto l’obbligo della mascherina e della consumazione di bevande e cibo da seduti. Il concetto 2G vale a partire dai 16 anni.

L’HCAP comunica che squadra, staff, collaboratori e volontari adempiono tutti ai requisiti 2G. Come misura di precauzione aggiuntiva, i collaboratori impiegati nella gastronomia porteranno una mascherina.

Il club leventinese informa inoltre che per il momento per gli addetti ai lavori non sotto contratto HCAP (sicurezza, media, produzione TV, squadra ospite,...) vige ancora il concetto 3G ma con obbligo di indossare la mascherina all’interno della pista, indipendentemente dal proprio stato sanitario (2G o 3G).

Infine la società biancoblù raccomanda, nonostante l’introduzione di un severo concetto di protezione, di mantenere e continuare ad osservare le note misure personali di igiene.

Ti-press (Alessandro Crinari)