Zangger, Wick e Lammer: tre firme a Rapperswil

RAPPERSWIL - Protagonista di un campionato molto positivo, il Rapperswil non sta perdendo tempo cullandosi sugli allori. Nella speranza di confermarsi anche in futuro come una delle forze di National League, i sangallesi si sono infatti adoperati per blindare tre dei loro giocatori: Sandro Zangger (18 punti in 28 match stagionali), Jeremy Wick (17 punti in 28 partite) e Dominic Lammer (12 punti in 20 incontri).

I primi due hanno firmato un rinnovo biennale, il terzo uno annuale. Per tutti la “scadenza” è stata dunque spostata al 2024.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)