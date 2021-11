Berna ancora vincente, Rapperswil sempre sorprendente

BERNA - È andato in vantaggio, si è fatto recuperare e superare, ha sofferto ma alla fine, grazie a qualità e organizzazione, ha vinto ancora. Il Berna è sicuramente una delle squadre del momento in National League. Nel venerdì di campionato gli Orsi hanno piegato 3-2 il Losanna (Thomas, Fuchs, Heldner, Untersander e Sciaroni), cogliendo il loro quarto successo consecutivo. Sono in forma, sono sicuri dei loro mezzi e sono… vicini alla top-six della classifica: Conacher e soci cominciano davvero a far paura.

Chi non ha mai smesso di farla è ovviamente lo Zugo il quale, pure in una serata di scarsa vena, ha comunque portato a casa due punti. Avanti con Suri ed Herzog, i Tori hanno giocato a corrente alternata, facendo fare una grande figura a un comunque buon Langnau. I bernesi sono infatti riusciti a rientrare (Pesonen e Olofsson), ma non hanno trovato il colpo del ko. Così, alla fine, ha gioito la truppa di coach Tangnes, che all’overtime, con Martschini, ha chiuso 3-2.

Un successo in rimonta e l’aggancio al secondo posto della graduatoria: questo si è, infine, regalato il Rapperswil, capace di andare a vincere 5-2 in casa dell’Ajoie. Due volte in svantaggio (Fortier e Asselin) e capaci di limitare i danni con Albrecht nei primi 40’, i sangallesi si sono assicurati l’intera posta in palio con un terzo tempo eccellente, nel quale hanno archiviato la pratica grazie ai guizzi di Forrer, Zangger, Lammer e Cervenka.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)