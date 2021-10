Un ottimo Ambrì ribalta il Losanna

AMBRÌ - Se lo scorso sabato, durante la trasferta di Berna, l’Ambrì si era reso protagonista di una parabola discendente – approcciando ottimamente il match e crollando in seguito – martedì i leventinesi si sono comportati esattamente all’opposto. La formazione sopracenerina ha infatti sconfitto il Losanna 3-2 dopo essere stata sotto di due reti.

Sul ghiaccio della Gottardo Arena si sono rivisti per l’occasione Peter Regin – al rientro dall’infortunio – e Damiano Ciaccio, che ha preso il posto del collega Conz fra i pali.

L’alba dell’incontro non ha sorriso alla compagine leventinese, che è partita col freno a mano tirato. Dopo esserci andati vicini con Kenins e Baumgartner, i Leoni sono passati avanti nel punteggio grazie a una conclusione di Maillard insaccatasi all’incrocio dei pali (4’18”). Il gol subito ha smosso il torpore dei padroni di casa, capaci in seguito di cominciare a produrre pericoli nel terzo di pista avversario. Nei loro tentativi di battere a rete, Bürgler e Fora hanno trovato pronta la risposta di Stephan, mentre Hietanen si è inceppato proprio prima di trovarsi a tu per tu con l’estremo difensore avversario. Dal canto suo, il Losanna non è rimasto a guardare ed è andato vicino a raddoppiare su un lampo di Douay (il cui tiro si è infranto sul palo).

Nella seconda frazione il complesso di Luca Cereda pareva essere sceso in pista con l’intenzione di alzare il ritmo, ma la formazione vodese l’ha nuovamente punito siglando lo 0-2 con Jäger (24’30”). Era lecito aspettarsi che l’Ambrì, avendo incassato la rete in uno dei suoi momenti migliori, potesse cedere definitivamente ai Leoni. Tuttavia ciò non è accaduto; tramite un rapido uno-due i biancoblù hanno infatti ristabilito la parità nel giro di pochi minuti. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Burren (27’20”), mentre il punto del 2-2 è figlio di una magia di Pestoni. Defilato, il Top Scorer leventinese ha saputo trovare l’unico spiraglio disponibile per battere Stephan con una conclusione di precisione chirurgica. La sfida è quindi tornata a viaggiare sui binari dell’equilibrio, anche se il Losanna ha seriamente

rischiato di tornare in vantaggio, colpendo il ferro in altre due occasioni (con Gernat e Heldner).

Malgrado i pali colpiti, a spuntarla alla fine non sono stati i Leoni. Durante un terzo parziale serrato, l’Ambrì ha infatti trovato il match winning goal, che è corrisposto alla seconda rete di serata del “Figlio della Valle” Pestoni, imbeccato alla perfezione da un assist di Zwerger. Nel finale non è mancato qualche strascico di sofferenza per i biancoblù, che però hanno saputo portare a casa i

tre punti.

La banda di Luca Cereda si esibirà fra le mura amiche anche venerdì, quando ospiterà i Lions, prima di affrontare l’ostica trasferta di Friborgo in programma sabato.

AMBRÌ-LOSANNA 3-2 (0-1; 2-1; 1-0)

Reti: 4’18” Maillard (Barberio) 0-1; 24’30” Jäager (Frick) 0-2; 27’20” Burren (Regin, McMillan) 1-2; 30’57” Pestoni (Zwerger) 2-2.

AMBRÌ: Ciaccio; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Fischer, Hächler; McMillan, D’Agostini, Trisconi; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Regin, Dal Pian.

Penalità: Ambrì 3x2’; Losanna 3x2’.

Note: Gottardo Arena, 5’631 spettatori. Arbitri: Stolc, Dipietro, Fuchs, Duarte.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)