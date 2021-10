Sabato tutti alla Cornèr Arena

LUGANO - Negli ultimi anni Lugano e Zurigo hanno letteralmente dominato la scena nel panorama elvetico femminile, dividendosi vittorie e titoli e dando vita a una miriade di battaglie sul ghiaccio.

Sabato alle 15, alla Cornèr Arena, le due compagini di punta del nostro hockey si troveranno una di fronte all'altra per il secondo big match della stagione. Una sfida attesissima che sicuramente merita un'importante cornice di pubblico. Il primo duello fra le due squadre, giocato lo scorso 26 settembre oltre Gottardo, era andato al team di Benjamin Rogger (5-4 dopo l'overtime).

Un sabato a tutto... Lugano? Il menù è sicuramente appetitoso visto che, solo qualche ora dopo, anche i ragazzi di Chris McSorley scenderanno in pista sul ghiaccio dell'ex Resega per affrontare il Davos. L'occasione per una bella doppietta è dunque ghiotta.

Per quanto concerne la classifica, dopo otto partite di campionato in testa ci sono le confederate con 22 punti, quattro in più delle ticinesi (seconde). Nei primi cinque posti della classifica marcatori troviamo ben cinque giocatrici sottocenerine: Sidney Morin con ben 28 punti, Nicole Bullo (17), Romy Eggimann (16), Andrea Odermatt (14) e Ronja Mogren (13).

HC Ladies