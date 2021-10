Marco Mantegazza: «Non solo un brand di gioielli, ma un fenomeno culturale»

LUGANO - Il Lugano è felice di comunicare la sottoscrizione di una partnership con il famoso brand di gioielli Nove25, grazie alla quale nasce una capsule di gioielli che i tifosi bianconeri potranno personalizzare per marchiare su argento la loro fede.

Nove25, nata nel 2005 a Milano, si è fatta strada nell’industria del gioiello grazie alla capacità di imprimere la cultura “street” nell’argento, abilità che ha permesso al brand di entrare in contatto con le sottoculture giovanili e con chi desidera esprimere la propria personalità e le proprie passioni in un mondo sempre più uniformato.

La ricerca tecnologica e per i dettagli di stile, supportata da un configuratore all’avanguardia, è il perno che permetterà ai tifosi Bianconeri di “customizzare” i propri gioielli rendendoli propri e unici, come le emozioni che l’Hockey Club Lugano sa trasmettere.

La passione è invece il valore che ha avvicinato Nove25 all’hockey svizzero dopo un percorso che ha portato la casa di Milano a stringere collaborazioni di rilievo con Juventus FC e FC Internazionale.

I tifosi Bianconeri potranno da subito scoprire e personalizzare i gioielli nati da questa partnership nell’online store www.nove25.net o presso lo store di via Guglielmo Marconi 4 a Lugano.

Di seguito lo statement di Marco Mantegazza, responsabile marketing HCL: «Nove25 non è solo un brand di gioielli, ma anche un fenomeno culturale che si rivolge ai giovani e a chi vuole indossare la propria personalità in ogni frangente. Grazie a loro esploriamo nuove opportunità in un settore atipico per una squadra di Hockey ma molto stimolante per chi vuole sviluppare il proprio brand».