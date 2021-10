Ambrì: Matt D'Agostini è pronto al rientro... con i Rockets.

AMBRÌ - L'Ambrì può sorridere: dopo quasi un anno di assenza Matt D'Agostini è finalmente pronto per tornare alle competizioni.

Stando a un'informazione in nostro possesso, l'attaccante dei leventinesi rientrerà prima del previsto e dovrebbe presumibilmente scendere in pista con i Ticino Rockets il prossimo fine settimana, ovvero sabato 9 ottobre alla Raiffeisen BiascArena, contro il Winterthur (ore 16). Inizialmente il suo rientro era previsto dopo la pausa dedicata alle nazionali del mese di novembre.

Nello scorso campionato il 34enne era sceso sul ghiaccio soltanto in otto occasioni (4 punti), prima di chiudere anzitempo il suo torneo per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ricordiamo che quella appena iniziata è la sesta stagione di D'Agostini in Leventina e in tutto questo tempo ha messo a referto 161 punti in 202 partite di National League.