Gottardo Arena piena per Ambrì-Lugano

AMBRÌ - Seguire dal vivo il primo derby stagionale? Potrete farlo solo se siete già in possesso di un biglietto. L’Ambrì ha infatti reso noto che i tagliandi per l’accesso alla pista sono esauriti. Questo, l’organizzazione della biglietteria e informazioni sui posteggi sono specificati nel comunicato ufficiale del club biancoblù.

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che i biglietti per il derby in programma venerdì 1 ottobre alle ore 19.45 sono esauriti.

Il club invita dunque i tifosi a recarsi alla Gottardo Arena unicamente se già in possesso di un regolare biglietto d’accesso in pista. I cancelli saranno aperti alle ore 18:00.

La società biancoblù informa i tifosi che in occasione del derby del 1 ottobre l’accesso al posteggio sull’aereoporto è chiuso in provenienza da sud (Quinto). Pertanto i sostenitori che desiderano parcheggiare sull’aereoporto sono invitati ad accedervi da Piotta (entrata nord) attraversando tutto il paese di Ambrì. I possessori dei permessi di posteggio A (VIP), C, D e Drop-Off sono per contro invitati ad accedere al proprio parcheggio come fatto finora, ovvero da Sud per il settore A e il Drop-Off e dal paese di Ambrì per i settori C e D.

La tifoseria ospite è pregata di utilizzare l’entrata Sud (da Quinto) e di seguire le indicazioni di parcheggio “Posteggio ospiti HCL”.

Invitiamo i tifosi a seguire le disposizioni degli agenti di sicurezza e di prendere nota che quest’ultime sono valide solo ed esclusivamente in occasione del derby del 1 ottobre 2021.

Allo stesso tempo, l’HCAP informa che a partire da oggi tutte le riservazioni per i biglietti singoli in tribuna sono sospese fino a giovedì 7 ottobre. In questo lasso di tempo saranno trattate ed evase tutte le domande di riservazione per abbonamenti e biglietti singoli tribuna già ricevute in passato. In seguito sarà possibile riservare i biglietti singoli tribuna sulla piattaforma Ticketcorner. La campagna abbonamenti in tribuna chiuderà ufficialmente il 6 ottobre.

Il club leventinese ribadisce che le tessere spalti non sono più ottenibili. Saranno invece regolarmente elaborate le richieste delle stesse pervenute fino al 14 settembre.

La società ringrazia i propri tifosi per la pazienza e per la comprensione in questo momento eccezionale per l’HCAP.”

Ti-press (Samuel Golay)