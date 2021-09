«È un'ala completa che porta energia»

AMBRì - Risponde al nome di Brandon McMillan il nuovo straniero dell'Ambrì. L'accordo trovato nelle scorse ore prevede che il canadese resti in Leventina almeno fino alla prima pausa riservata alla nazionale. Una volta arrivati lì, a dipendenza anche dello stato di salute di Matt D'Agostini, verrà poi presa una decisione ulteriore.

«Non è un giocatore con doti prettamente offensive - le parole del direttore sportivo leventinese Paolo Duca - È un'ala completa e molto solida difensivamente, capace di portare in pista molta energia e che all'occorrenza può anche giocare al centro».

Una soluzione arrivata a pochissimi giorni dal via del nuovo campionato. «È durata tanto la ricerca, ma non la trattativa. Siamo in un periodo in cui il mercato è molto arido. Sappiamo che la proposta di firmare soltanto per due mesi non è molto attraente per qualsiasi giocatore. Non è dunque stato semplice trovare qualcuno disposto a darci una mano per un breve periodo. Avendo però la situazione D'Agostini un po' incerta, era per noi fondamentale garantirci la flessibilità di poter scegliere a novembre se e come proseguire...».

TiPress