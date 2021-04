Devos e Hazen lasciano il segno

PORRENTRUY - Pari e patta. Archiviato il vantaggio conquistato dal Kloten in gara-1, la finale di Swiss League è tornata in equilibrio dopo il netto successo (5-0) dell’Ajoie in gara-2.

Padroni della pista fin dai primissimi minuti, i giurassiani hanno giocato al “gatto con il topo” con gli zurighesi i quali, in affanno, sono arrivati alla prima sirena sotto 2-0 (Frossard e Huber). Dal 20’ in avanti sono poi saliti in cattedra Devos e Hazen, che con tre reti totali hanno chiuso i conti. Gara-3 è in programma giovedì, in casa degli Aviatori.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)