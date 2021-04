Dario Bürgler ha firmato ad Ambrì per due stagioni?

AMBRì - Non sembrano esserci più dubbi circa il futuro di Dario Bürgler. Secondo Watson, che già aveva "lanciato" la notizia, l'attaccante bianconero ha sottoscritto un contratto biennale con i leventinesi.

Qualora venisse confermato, per la squadra di Luca Cereda si tratterebbe senza dubbio di un bel colpo. In una stagione nella quale l'attacco biancoblù ha segnato appena due reti a incontro, un elemento come Bürgler - autore quest'anno di 17 gol in 52 incontri di regular season - non potrà che aiutare ad alzare questa media.

TiPress