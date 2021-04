Missione compiuta: playoff conquistati

LUGANO - Nell’ultima sfida casalinga della regular season il Lugano ha sconfitto il Langnau (7-3), incontrando però più difficoltà del previsto. Inizialmente Chiesa e compagni hanno forse peccato di superbia di fronte a un avversario – fanalino di coda della classifica – che aveva poco da chiedere a questo finale di stagione, ma poi si sono rimessi in carreggiata portando a casa i tre punti.

La serata non poteva partire peggio per la truppa di Serge Pelletier, in quanto dopo appena 48 secondi si è trovata sotto nel punteggio. A portare in vantaggio i Tigrotti è stata la rete di Sturny, il quale ha approfittato del non impeccabile lavoro della retroguardia bianconera. Destabilizzati dalla rete subita a freddo, nel prosieguo del primo periodo i padroni di casa hanno sofferto l’aggressività del Langnau, che – dopo aver colpito una traversa – ha siglato il 2-0 in shorthand con Schmutz (13’53”).

Nel periodo centrale la formazione sottocenerina è scesa sul ghiaccio con maggior determinazione, ma ha comunque faticato non poco a imbastire le proprie azioni offensive, dovendo fare i conti con una particolarmente combattiva difesa bernese. Tra le serrate casacche giallorosse è riuscito a infilarsi Julian Walker, capace di accorciare le distanze e di dare così una scossa ai suoi (30’18”). I bianconeri non hanno però smesso di commettere delle leggerezze, concedendo ingenuamente un rigore agli avversari, che non è stato trasformato da Berger.

Il punto dell’1-3 bernese è arrivato qualche minuto più tardi, all’alba dell’ultimo terzo, quando una conclusione di Huguenin ha fulminato Schlegel (40’36”). Contrariamente a quanto accaduto nel primo periodo, questa volta il gol ospite ha risvegliato Sannitz e soci, i quali hanno radicalmente invertito la rotta dopo essere tornati sotto di due lunghezze. La compagine sottocenerina infatti ha iniziato a segnare a raffica: nel giro di due minuti ha portato il parziale in parità, grazie alle reti di Herburger (41’01”) e Fazzini (43’32”), per poi portarsi in vantaggio con Loeffel (48’20”). I padroni di casa non si sono solamente accontentati del 4-3, ma hanno dilagato nel finale con il sigillo di Vedova (50’10”) e i due di Fazzini (54’42”; 56’41”), chiudendo quindi sul risultato finale di 7-3.

La banda di Pelletier concluderà la regular season con due trasferte: sabato (ore 19.45) sarà impegnata a Rapperswil, mentre lunedì (ore 15.45) affronterà il Ginevra a Les Vernets.

LUGANO-LANGNAU 7-3 (0-2; 1-0; 6-1)

Reti: 00’48” Sturny (Schmutz) 0-1; 13’53” Schmutz (Sturny) 0-2; 30’18” Walker (Nodari) 1-2; 40’36” Huguenin 1-3; 41’01” Herburger (Josephs) 2-3; 43’32” Fazzini (Loeffel, Herburger) 3-3; 48’20” Loeffel (Morini) 4-3; 50’10” Vedova 5-3; 54’42” Fazzini (Morini) 6-3; 56’41” Fazzini (Arcobello, Heed) 7-3.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Riva, Vedova; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Morini, Fazzini; Josephs, Herburger, Lammer; Zangger, Sannitz, Walker.

Penalità: Lugano 4x2’; Langnau 6x2’.

Note: Cornèr Arena, zero spettatori. Arbitri: Wiegand, Dipietro, Schlegel, Wolf.

Ti-press (Samuel Golay)