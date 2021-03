EVZ Academy: basta Swiss League dalla stagione 2022/23

ZUGO - Quello prossimo sarà l'ultimo anno in cui gli EVZ Academy disputeranno il campionato di Swiss League.

Il club della Svizzera centrale ha infatti reso noto tramite un comunicato di aver accettato la decisione presa nelle scorse settimane dalla neonata società indipendente Swiss League AG, nella quale non sono stati inseriti gli stessi EVZ Academy e i Ticino Rockets.

I requisiti per essere ammessi a questa Lega, come già aveva sottolineato il presidente dei Razzi Davide Mottis, non sono mai stati chiari. A fronte di ciò, dalle parti della Bossard Arena hanno optato per questo passo.

"L'EVZ accetta questa decisione, ma avrebbe gradito una comunicazione più aperta e trasparente", si legge nello scritto.