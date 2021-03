Chiuso con i Tori, raggiungerà Merzlikins

ZUGO - Il prossimo anno Gregory Hofmann giocherà con i Columbus Blue Jackets? Possibilissimo. Certo è invece che l’attaccante dello Zugo non attenderà l’estate o l’autunno per volare negli Stati Uniti e “conoscere” il suo nuovo club.

Come confermato da Reto Kläy a Zentralplus, il 28enne è infatti deciso ad anticipare i tempi e a volare in Ohio non appena la stagione di National League terminerà. Questo per favorire il suo ambientamento nella nuova realtà. Tale progetto dipenderà, ovviamente, dalle condizioni di salute di Hofmann, fuori da qualche settimana per infortunio ma deciso a tornare in pista per la postseason.

Keystone (archivio)