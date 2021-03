Un buon Ambrì resta a mani vuote

ZUGO - Un buon Ambrì, generoso, convincente e combattivo, non è riuscito a fermare la marcia dei Tori, capaci di firmare anche l’ottava vittoria consecutiva. Impegnati sul ghiaccio dei primi della classe, dominatori della regular season, i biancoblù - sempre privi dell’infortunato Nättinen - sono stati castigati al 59’, quando Zehnder ha siglato il definitivo 5-4 in powerplay.

Particolarmente vivace e movimentata la prima frazione, con quattro reti e un continuo botta e risposta. Colpiti dopo soli 74 secondi da un ispirato Simion, al 21esimo gol stagionale, i leventinesi hanno immediatamente reagito e ribaltato lo score complici due svarioni difensivi dei padroni di casa. Al 3’29” Flynn ha soffiato il disco ad Abdelkader infilando l’1-1, mentre al 4’46” Schlumpf ha regalato il puck ad Incir che da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Genoni (1-2). La rete del 2-2 è però arrivata già all’8’, quando Martschini - libero dalle parti di Ciaccio - ha pareggiato i conti.

Buon ritmo e gioco frizzante anche nel secondo periodo, dove in un primo momento i Tori sono tornati a condurre le danze grazie ad Alatalo, a segno con un tiro dalla blu che al 29’ ha sorpreso Ciaccio (coperto). Incassato il colpo l’Ambrì non ha mollato di un centimetro, e così - in situazione di powerplay - un brillante assolo di Perlini è sfociato nel meritato 3-3 (per l'anglo-canadese è la terza rete in maglia biancoblù). Al 39’ nuovo sorpasso leventinese, con un altro powerplay sfruttato nel migliore dei modi. Con Alatalo sulla panchina dei penalizzati è stato Kostner - servito ottimamente da Flynn - ad infilare il 4-3 alle spalle di Genoni.

In apertura di terzo tempo ecco l’immediato 4-4, con Shore che ha superato Ciaccio tra i gambali una manciati di secondi dopo il rientro di Grassi dalla panchina dei cattivi (40’57”). E proprio un’altra penalità è costata carissimo agli ospiti, che nel finale sono stati castigati dal cinismo degli svizzero-centrali. Con il giovane Cajka sanzionato per uno sgambetto, lo Zugo ha segnato il mortifero 5-4 al 58’02” grazie a una deviazione di Zehnder su tiro del solito Alatalo.

Nell’ultimo minuto, in powerplay e con Ciaccio richiamato per fare spazio ad un sesto uomo di movimento, l’Ambrì ha cercato quello che sarebbe stato il meritato 5-5, ma il risultato non è più cambiato.

In classifica, dopo 40 fatiche, i sopracenerini si trovano al nono posto con 43 punti. Lo Zugo è primo con 95 (+19 sui Lions, secondi).

ZUGO - AMBRÌ 5-4 (2-2; 1-2; 2-0)

Reti: 1'14 Simion (Kovar, Torelli) 1-1; 3'29" Flynn 1-1; 4'46" Incir 1-2; 7'45" Martschini (Abdelkader) 2-2; 28'09" Alatalo 3-2; 34'44" Perlini (Flynn, Kostner) 3-3; 38'08" Kostner (Flynn, Kneubuehler) 3-4, 40'57" Martschini (Shore, Gross) 4-4; 58'08" Zehnder (Alatalo, Simion) 5-4.

AMBRÌ. Ciaccio; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Fora; Pezzullo, Fohrler; Ngoy; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Incir, Cajka, Zwerger; Müller, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi; Dal Pian.

Penalità: Zugo 4x2’. Ambrì 6x2’.

Note: Bossard Arena, porte chiuse. Arbitri: Hebeisen, Urban; Obwegeser, Fuchs.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)