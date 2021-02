Lugano, serie interrotta: il Rappi sorprende i bianconeri

LUGANO - Contro il Rapperswil il Lugano era a caccia del nono successo filato. Le intenzioni non si sono però tramutate in realtà: i sottocenerini sono stati sconfitti 4-2 dal Rapperswil.

Per la sfida odierna Serge Pelletier ha optato per il medesimo schieramento visto all'opera contro il Friborgo, fatta eccezione per Zurkirchen che ha preso il posto di Schlegel.

Nel primo terzo i bianconeri hanno avuto un paio di buone occasioni, in particolare sul finire di tempo con Walker e Bertaggia. Sono state le uniche emozioni di una prima frazione piuttosto abulica.

La partita si è accesa nel periodo centrale con continui capovolgimenti di fronte. In doppia superiorità numerica (espulsi Antonietti e Walker) Egli ha dapprima sbloccato la partita, alcuni istanti dopo un miracoloso intervento di Zurkirchen.

Forse troppo galvanizzati dal gol d'apertura, i Lakers sono stati sorpresi soltanto 39'' più tardi quando Arcobello - in shorthand - è partito superando Bader con un polsino chirurgico. Nemmeno tre minuti più tardi Herburger, in costante crescita nelle ultime gare, ha approfittato del lavoro preparatorio di Suri per infilare il primo vantaggio del pomeriggio.

La girandola di emozioni di un tempo piuttosto pazzo è proseguita. A cavallo di metà partita - tra il 29'54'' e il 34'05'' - gli ospiti hanno di nuovo capovolto la sfida con i punti di Clark e Schweri.

Prima del secondo riposo Lukas Lhotak si è visto infliggere una penalità di partita per un intervento alla testa portato ai danni di Wellinger.

Superiorità numerica che il complesso di casa non è riuscito a sfruttare. Reti che sul fronte ticinese non sono cadute nemmeno nei restanti 16', durante i quali Bertaggia e compagni ci hanno provato ma senza troppa convinzione. A 67'' dalla fine è così giunto a porta vuota il gol della sicurezza del Rappi firmato da Steve Moses.

LUGANO - RAPPERSWIL 2-4 (0-0, 2-3, 0-1)

Reti: 24'02 Egli (Cervenka, 5c3) 0-1; 24'41'' Arcobello (4c5!) 1-1; 27'16'' Herburger (Suri, Loeffel) 2-1; 29'54'' Clark (Lehmann) 2-2; 34'05'' Schweri 2-3; 58'53'' Moses (Cervenka) 2-4.

Lugano: Zurkirchen; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Antonietti, Walker; Haussener, Arcobello, Bodker; Bertaggia, Lajunen, Fazzini; Suri, Herburger, Bürgler; Lammer, Sannitz, Zangger.

Penalità: 6x2' + 1x10' (Arcobello) contro il Lugano; 3x2' + 1x5' (Lhotak) contro il Rapperswil.

Note: Arbitri: Stricker, Borga; Obwegeser, Kehrli.

Ti-press (Davide Agosta)