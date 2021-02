Nove gol per lo Zugo, i Tori consolidano la vetta

ZUGO - Nella serata odierna - venerdì 5 febbraio - hanno avuto luogo quattro match di National League, ma non sono scesi sul ghiaccio né Lugano né Ambrì. Per la cronaca hanno conquistato il successo Zugo, Zurigo, Ginevra e Davos.

I Tori continuano a macinare reti e grazie al 9-4 rifilato al Langnau in trasferta, hanno consolidato la vetta della classifica con 72 punti, otto lunghezze in più dei Lions (64) e due partite in meno disputate rispetto a loro. Gli eroi dell'incontro sono stati Thorell (2' e 5'), Kiingberg (54' e 60') - autori di una doppietta - Senteler (11'), Simion (17'), Stadler (38'), Leuenberger (43') e Diaz (50'). Di Huguenin (29'), Sturny (42'), Petrini (45') e Bieri (46') le segnature dei padroni di casa.

Nello stesso tempo i Lions hanno liquidato il Berna 3-0 alla Post Finance Arena (reti di Andrighetto, Lasch e Noreau), il Davos ha regolato a domicilio il Rapperswil 7-4 (tripletta di Corvi, reti di Nygren Marc Wieser, Baumgartner, Herzog da una parte, gol di Clark, Eggenberger, Dünner, Cervenka dall'altra), mentre il Ginevra ha superato il Bienne ai rigori 3-2 (Gustafsson e Künzle per i Seelanders, Miranda e Winnik per le Aquile).

Da registrare che cinque giocatori degli Orsi non sono scesi sul ghiaccio in quanto sono stati messi in quarantena. Al loro posto sono stati schierati quattro juniori: Ronny Dähler, Kyen Sopa, Finn Fuchs e Joshua Fahrni.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)