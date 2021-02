Ricorso respinto, Barberio resta... squalificato

LOSANNA - Mark Barberio, difensore del Losanna, era stato squalificato per un turno dopo aver rimediato martedì sera contro lo Zugo una penalità di partita, per un intervento su Bachofner. Trattandosi della seconda in questa stagione, per il 30enne è scattata automaticamente la sospensione.

I vodesi si sono di conseguenza appellati al giudice unico della SIHF per le questioni disciplinari della Swiss Ice Hockey Federation, ma il loro ricorso è stato respinto.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)