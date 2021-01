I biancoblù piegano i Tigrotti alla Ilfis

LANGNAU - Missione compiuta per l'Ambrì di Cereda, che a Langnau ha ritrovato la via del gol e la gioia della vittoria anche grazie all'ottimo Ciaccio. 2-1 il risultato maturato alla Ilfis, dove i biancoblù - privi come noto del Top Scorer Nättinen, aggiuntosi alla lunga lista degli infortunati -, hanno fornito una prova di grande carattere imponendosi all'overtime.

Primo tempo con qualche occasione per parte ma privo di reti, con i leventinesi che hanno provato a incidere soprattutto con Zwerger e Flynn. Nel complesso sono stati più pericolosi i Tigrotti, che però hanno sempre trovato sulla loro strada l'attento Ciaccio (19 parate).

Al 23' una vera e propria liberazione per l'Ambrì, con Kostner che ha trovato la via del gol interrompendo il digiuno dei sopraceneri. Dopo oltre 7 periodi senza segnare - l'ultima rete era arrivata al 50' della sfida vinta sul Ginevra -, l'Ambrì è infatti tornato ad esultare grazie alla bella conclusione del numero 22, che non ha lasciato scampo a Punnenovs. Sciupata una ghiottissima occasione per il raddoppio al 32' - con Fora fermato dal portiere lettone -, i biancoblù sono comunque arrivati in vantaggio alla seconda sirena.

Capaci inizialmente di resistere alla pressione dei Tigrotti e salvati in un primo momento anche dalla traversa - colpita da Shilt -, gli uomini di Cereda sono però capitolati al 55’, quando Huguenin ha trafitto Ciaccio (coperto). Negli ultimi minuti il risultato non è più cambiato, e così si è arrivati all’overtime, dove dopo soli 27 secondi Kostner ha firmato il gol-vittoria. L’attaccante italiano, servito da Fora, ha fulminato Punnenovs regalando i 2 punti ai suoi.

In classifica, dopo 29 fatiche, la truppa di Cereda sale a quota 32 punti, sinonimo di decimo posto a pari merito col Rapperswil. Langnau undicesimo con 23 punti in 27 incontri.

LANGNAU - AMBRÌ 1-2 ds (0-0; 1-0; 1-0; 0-1)

Reti: 22'28" Kostner (Flynn) 0-1; 54'25" Huguenin (Maxwell) 1-1; 60'27" Kostner (Fora) 1-2.

AMBRÌ: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Fohrler; Z.Dotti, Hächler; Pezzullo, Pinana; Zwerger, Müller, Rohrbach; Horansky, Kostner, Flynn; Dal Pian; Novotny, J.Neuenschwander; Grassi, Goi, Trisconi.

Penalità: Langnau 2x2'; Ambrì 3x2'

Note: Ilfishalle, porte chiuse. Arbitri: Fluri, Staudenmann; Altmann, Stalder.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)