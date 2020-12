Sconfitta che fa male

LA CHAUX-DE-FONDS - Brutta battuta d’arresto per i Ticino Rockets, sconfitti 4-1 a La Chaux-de-Fonds al termine di 60’ sofferti. Contro i neocastellani, i ticinesi avevano l’occasione per rilanciarsi in classifica, per abbandonare l’ultimo posto e avvicinare sensibilmente Academy Zugo e Visp.

Non ce l’hanno fatta, naufragando dopo aver retto bene nella prima frazione. Difeso lo 0-0 nei primi 20’, i ticinesi sono infatti finiti in svantaggio nel secondo parziale, quando prima Coffman e poi Achermann hanno “annullato” il punto di Büchli. Nel terzo terzo, poi, Üllstrom e ancora Coffman hanno chiuso i conti.