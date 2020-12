Stop confermato fino al 28 dicembre

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Giuseppe Meazza.

Turf: Desso GrassMaster (Surface composed of natural grass combined with artificial fibres).

Capacity: 75,923.

Referee: Michael Fabbri (ITA).

Home Manager: Antonio Conte (ITA).

Away Manager: Vincenzo Italiano (ITA).

Sidelined Players: INTER - Arturo Vidal (Thigh Problems) Alexis Sanchez (Adductor) Radja Nainggolan (Muscle Fatigue) Matu00edas Vecino (Knee Injury) Andrea Pinamonti (Ankle problems).

SPEZIA - Andrej Galabinov (Leg Injury) Jeroen Zoet (Groin Injury).