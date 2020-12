Ciao Ciao Zugo, McLeod torna a Edmonton

Lo Zugo saluta uno degli stranieri che ha caratterizzato il proprio roster in questa prima parte della stagione, ovvero Ryan McLeod.

L'attaccante 21enne - autore di 11 punti in 15 partite - era arrivato a inizio stagione, ma è stato richiamato dagli Edmonton Oilers in NHL. «McLeod ha contribuito significativamente al buon inizio di stagione dello Zugo», ha dichiarato il GM dei Tori Reto Kläy. «Lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo ogni successo in Nord America».









