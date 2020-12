Quale futuro per Jesse Zgraggen?

ZUGO - Dove giocherà Jesse Zgraggen la prossima stagione? Il 27enne ex Ambrì, in scadenza di contratto con lo Zugo, valuta diverse opzioni in un mercato pesantemente condizionato dall'onda Covid.

In un'intervista rilasciata alla "Luzerner Zeitung" e ripresa da "Swiss Hockey News", il difensore ha spiegato che il suo agente sta parlando con diversi club e non esclude nemmeno un ritorno in Leventina. Insomma al momento ogni possibilità è ancora aperta, anche quella di un rinnovo - apparentemente piuttosto difficile - con i Tori.

Nel frattempo Zgraggen, che in questa stagione ha giocato 8 match con lo Zugo e 1 in Swiss League con l'EVZ Academy, ha rimediato 3 giornate di squalifica. Il 27enne, resosi protagonista di una carica scorretta ai danni di Tim Wieser (Winterthur) dovrà anche pagare una multa di 1'700 franchi.

Keystone/archivio