Mille precauzioni e gli allenamenti continuano

AMBRÌ - Diego Kostner è stato il primo. Ma, purtroppo per l’Ambrì, non è rimasto l’unico. Come confermato da Paolo Duca al cdt, a quella del 28enne attaccante hanno infatti fatto seguito altre positività in casa biancoblù.

Toccato dal coronavirus, il gruppo leventinese è ancora in quarantena (dalla quale dovrebbe uscire giovedì) e i positivi sono in isolamento, obbligati nelle loro abitazioni. I negativi possono invece uscire ma solo per recarsi all’allenamento, usando il proprio mezzo privato.

Sulla pista, nel tentativo di mantenere una condizione fisica buona, ci si continua a muovere. Lo si fa però senza contatti e, per evitare rischi, al posto di usufruire della sala pesi - chiusa - il gruppo esegue esercizi sul piazzale esterno della Valascia.

Ti-press (Alessandro Crinari)