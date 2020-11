Un punticino per i "Razzi"

BIASCA - In una domenica in cui Ambrì e Lugano non sono scesi in pista, i Rockets hanno provato a dare una consolazione agli appassionati di hockey del nostro Cantone.

Impegnati in casa contro l'EVZ Academy, i ragazzi di Eric Landry sono riusciti a strappare un punticino ai loro avversari: la sfida si è chiusa sul 2-1 in favore degli ospiti dopo i rigori.

Nei regolamentari sono stati gli svizzero-centrali a portarsi in avanti al 17' con Allenspach, punto pareggiato al 26' da Bionda.

In classifica i "Razzi" sono ora quarti con 14 punti, gli stessi del La Chaux-de-Fonds.

Ti-press (Alessandro Crinari)